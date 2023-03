Não serão permitidas manifestações no aeroporto durante chegada de Bolsonaro

Bolsonaro irá direto para a sede da sigla, onde se encontrará com sua esposa Michelle e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto

O retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao país está marcado para a manhã desta quinta-feira (30) e deve ter um forte esquema de segurança. Para detalhar a chegada do ex-mandatário, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta (29).

Segundo o chefe da pasta, Sandro Avelar, não serão permitidas manifestações, sejam a favor ou contra, no Aeroporto de Brasília. “É um horário de pico, com cerca de 80 voos chegando ou saindo de Brasília”, disse o secretário.

De acordo com os representantes da Polícia Federal e da Infraero, Bolsonaro não deve sair pelo desembarque comum e a segurança começará a ser feita ainda no aeroporto. “Não é viável que ele saia pelo saguão principal do aeroporto”.

Segundo o Partido Liberal (PL), após a sua chegada, Bolsonaro irá direto para a sede da sigla, onde se encontrará com sua esposa Michelle, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa com Bolsonaro no ano passado, Braga Netto. Não estão previstas nenhuma fala ou evento aberto.