Avelar garante segurança de Bolsonaro em seu retorno

O retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao país está marcado para a manhã desta quinta-feira (30) e deve ter um forte esquema de segurança. Para detalhar a chegada do ex-mandatário, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta (29).

Segundo o chefe da pasta, Sandro Avelar, a secretaria está preparada para segurar a volta de Bolsonaro ao Brasil. “Nós queremos garantir que a chegada do ex-presidente seja calma”, disse.

De acordo com os representantes das corporações de segurança, o objetivo do esquema é que a chegada de Bolsonaro não atrapalhe a rotina dos brasilienses.

Sobre a operação, Avelar esclarece que não será permitida entrada de apoiadores ou contrários para manifestações no Aeroporto de Brasília. “É um horário de pico, com cerca de 80 voos chegando ou saindo de Brasília