Presidentes dos Poderes da República assinam nota em defesa da Democracia

Os presidentes dos Poderes da República se juntaram para assinar, na manhã de hoje (9), uma nota em defesa da Democracia, em repúdio aos atos golpistas que aconteceram ontem em Brasília.

Assinaram a carta o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente do Senado em exercício, o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, e a ministra Rosa Weber, presidente do STF.

O dia de ontem foi de caos na capital federal. Terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF destruindo o patrimônio público. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública do DF acabou sendo exonerado, foi decretada intervenção federal no DF e o ministro Alexandre de Moraes peidu o afastamento do governador Ibaneis Rocha por 90 dias.