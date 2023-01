Lula, líderes do Congresso e do Supremo condenam ‘atos terroristas’ em Brasília

“Os Poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas”, afirmam na carta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os chefes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal condenaram, de maneira conjunta, nesta segunda-feira (9), “os atos terroristas” ocorridos no domingo (8) em Brasília, quando milhares de bolsonaristas invadiram as sedes dos três Poderes.

“Os Poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília”, afirmam na Carta, na qual conclamam “a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz e da democracia em nossa pátria”.

© Agence France-Presse