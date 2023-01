Pronunciamento de Marinho sobre reajuste do mínimo é cancelado após atos

O pronunciamento de Marinho não tinha horário oficial, mas foi anunciado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, após a primeira reunião ministerial

O pronunciamento à imprensa que seria feito nesta segunda-feira, 9, sobre o reajuste do salário mínimo pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, foi cancelado após a destruição provocada por atos golpistas na sede dos Três Poderes no domingo, em Brasília. Segundo a assessoria da pasta, não há nova data prevista para a agenda.

O pronunciamento de Marinho não tinha horário oficial, mas foi anunciado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, após a primeira reunião ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira.

O reajuste do mínimo para R$ 1.320 é promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas há dúvida sobre a disponibilidade de recursos para o aumento do piso salarial do País.

No domingo, grupos radicais que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes em Brasília.

Estadão conteúdo