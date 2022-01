Presidente do STJ é diagnosticado com Covid

O diagnóstico veio por um exame de rotina e seguirá despachando normalmente de casa, mantendo trabalho remoto e por telefone

Presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o ministro Humberto Martins foi diagnosticado com Covid-19 na manhã desta segunda-feira (3). De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do tribunal, ele está assintomático e cumprirá isolamento em sua casa.

O diagnóstico ocorreu por meio de um exame de rotina. Martins seguirá despachando normalmente de casa, mantendo trabalho remoto e por telefone.

O magistrado entrará de férias no dia 15 de janeiro e só retornará no dia 1º de fevereiro. Neste período, seu substituto no STJ e no CJF (Conselho de Justiça Federal) será o vice-presidente dos dois órgãos, ministro Jorge Mussi. “O presidente do STJ e do CJF, ministro Humberto Martins, ao realizar exame de rotina, testou positivo para covid-19. Ele está devidamente medicado, passa bem, sem qualquer sintoma, e logo será liberado por seus médicos”, diz trecho da nota enviada pela assessoria do STJ.