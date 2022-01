Além do governador, RJ tem dois secretários estaduais com Covid-19

Rodrigo Bacellar, secretário de Estado de Governo, está assintomático mas também testou positivo para Covid-19 após o encontro do dia 29

Além de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, dois secretários estaduais estão contaminados com a Covid-19. De acordo com a assessoria do governo, os três infectados se encontraram uma reunião presencial na quarta-feira (29).

O secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha, foi o primeiro a testar positivo para a doença, na sexta-feira (31). Rodrigo Bacellar, secretário de Estado de Governo, está assintomático mas também testou positivo para Covid-19 após o encontro do dia 29.

Após o diagnóstico de Rocha, Castro procurou um hospital no domingo pela manhã, quando apresentava “leve coriza”. Até agora, o governador passa bem e não manifestou nenhum outro sintoma e seguirá despachando remotamente. Castro já tem duas doses de vacina contra a Covid-19 e recomendou a vacinação à população.

Durante a última semana, além da reunião com os secretários, Castro esteve presente num evento público sem máscaras de proteção contra a doença. Imagens publicadas em seu Twitter mostram ele discursando frente a uma plateia lotada na Fazenda Paraíso, apresentada como um centro de tratamento para dependentes químicos, no dia 30.

A primeira contaminação de Castro foi quando ainda era governador em exercício, em outubro de 2020, antes da conclusão do processo de impeachment de Wilson Witzel. Na ocasião, Castro apresentou como sintomas dor de cabeça e coriza, e continuou despachando remotamente, em isolamento.