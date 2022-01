Sobe de 13.117 para 13.139 total de pessoas desalojadas em Minas Gerais

O número de mortos segue o mesmo, em seis óbitos, assim como a soma das cidades em situação de emergência, de 124

Aumentou de 13.117 para 13.139 o número de pessoas desalojadas nos municípios de Minas Gerais entre domingo (2) esta segunda (3), segundo dados atualizados da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, após as chuvas e alagamentos que ocorrem na região desde a semana passada.

De acordo com dados divulgados na manhã desta segunda (3), o total de desabrigados subiu de 3.114 para 3.131.

O número de mortos segue o mesmo, em seis óbitos, assim como a soma das cidades em situação de emergência, de 124.

Segundo a Defesa Civil mineira, nesta segunda-feira, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável em todas as regiões do estado de Minas Gerais.

Há previsão de chuva forte especialmente no Centro, Sul, Zona da Mata e Noroeste mineiro. O tempo seguirá instável ao longo da semana com maior probabilidade de chuva forte no Centro, Sul e Zona da Mata mineira. No Vale do Jequitinhonha e Norte a tendência é de redução das chuvas, entretanto, ainda continua condições para ocorrência de chuvas isoladas.