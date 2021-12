Presidente do PV diz que PSB e PCdoB têm acordo para federação e que PT sinalizou apoio

Penna disse que a presidente do PT prometeu encaminhar favoravelmente na reunião do partido que irá decidir sobre o tema

Camila Mattoso

Brasília, DF

O presidente do PV, José Luiz Penna, afirma que a deputada Gleisi Hoffmann disse em reunião na quarta-feira (15) que vai apoiar dentro do PT a formação da federação partidária com as duas siglas, além de PSB e PCdoB.

Penna disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que a presidente do PT prometeu encaminhar favoravelmente na reunião do partido que irá decidir sobre o tema. Segundo Penna, o acordo o PV, PSB e PCdoB já está fechado. “É hora de unirmos forças contra este governo que arrasa o país. A Gleisi se mostrou muito favorável, com certeza marcharemos juntos”, diz ele.

A formação da federação é um dos temas debatidos na reunião do diretório nacional do PT realizada na tarde desta quinta (16).

Penna também se reúne nesta quinta (16) com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O objetivo é tentar atrair a Rede para a federação e aumentar ainda mais o grupo de partidos que deve dar sustentação à campanha de Lula (PT).