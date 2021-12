Presidente do Conselho de Ética avisa que vai dar andamento em cassação de Maranhãozinho

A PF flagrou o deputado manuseando uma grande quantidade de dinheiro vivo. A suspeita é de que se trata de recursos desviados das emendas

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Paulo Azi (DEM-BA), quer encaminhar com celeridade o processo que pode resultar na cassação do deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA), suspeito de desviar recursos da Saúde viabilizados por emendas parlamentares.



O objetivo é instaurar o processo e definir o relator do caso até a semana que vem, última antes do recesso na Câmara. Azi disse a interlocutores considerar o caso grave e com dados consistentes que impedem demora na análise. A Rede protocolou na última sexta-feira (3) no Conselho uma representação contra o deputado, que deve servir como base para a abertura do processo.



A investigação da Polícia Federal flagrou o deputado manuseando uma grande quantidade de dinheiro vivo. A suspeita é de que se trata de recursos desviados das emendas. Maranhãozinho é presidente estadual do PL, partido que nesta semana filiou o presidente Jair Bolsonaro e seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, e é comandado por Valdemar Costa Neto, condenado no escândalo do Mensalão do PT.