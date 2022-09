Presentes ao desfile de Brasília pedem ‘faxina no STF’ e intervenção das Forças Armadas​

“Destituição imediata de ministros do STF”, diz uma delas. Uma outra afirma: “Queremos eleições limpas e intervenção urgente no STF”

MATEUS VARGAS

Nas arquibancadas do desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios em Brasília, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) exibem faixas de apoio ao mandatário e pela destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal.

“Destituição imediata de ministros do STF”, diz uma delas. Uma outra afirma: “Queremos eleições limpas e intervenção urgente no STF”.

Integrantes do Supremo, como o ministro Alexandre de Moraes, são alvos de ataques verbais reiteirados por parte de Bolsonaro. O presidente insiste em teorias, sem apresentar provas, de que o sistema eletrônico de votação é vulnerável a fraudes. A Justiça Eleitoral já descartou diversas vezes essas suspeitas.

Há faixas também para que Bolsonaro acione as Forças Armadas para que se estabeleça a ordem.