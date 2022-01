Prefeitos do Podemos apoiam Garcia um dia após partido filiar Arthur do Val

O encontro, numa pizzaria da capital, ocorre um dia depois do evento de filiação ao partido do deputado estadual Arthur do Val, ligado ao MBL

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Um grupo de 18 prefeitos do Podemos em São Paulo reuniu-se nesta quinta-feira à noite (27) com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), para declarar apoio à sua reeleição. A legenda administra 22 cidades no estado.

O encontro, numa pizzaria da capital, ocorre um dia depois do evento de filiação ao partido do deputado estadual Arthur do Val, ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre), no qual ele foi saudado como candidato a governador.

Estiveram no jantar com Garcia prefeitos de cidades importantes do estado, como Osasco, Mogi das Cruzes, São Vicente e São Roque.

“Viemos conversar com o Rodrigo, declarar apoio a ele, que tem ajudado muito os municípios paulistas. Nada contra a pré-candidatura do Arthur, mas a gente acha o Rodrigo mais equilibrado, já tem um trabalho consolidado”, disse Igor Soares, ex-presidente do partido no estado e prefeito de Itapevi.

Estiveram presentes ainda parlamentares da legenda e o presidente do diretório estadual do PSDB, Marco Vinholi.

Soares afirmou que o grupo apoia nacionalmente a candidatura de Sergio Moro a presidente e que avisou da dissidência à presidente nacional da legenda, Renata Abreu. “O partido está avisado, ninguém está sendo traído”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Garcia deve assumir o governo em abril, com a renúncia de João Doria (PSDB) para disputar a Presidência, e será candidato à reeleição em outubro. Ele tenta atrair o Podemos para a coligação que está montando, ou ao menos receber o apoio de dissidentes.