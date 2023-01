Prédio do Senado deve ser restaurado em pouco mais de um mês

A medida foi tomada após atos golpistas de vandalismo contra a sede dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8)

Nesta terça-feira (10), o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse que a expectativa para a reconstrução do prédio do Senado Federal é de 40 dias.

No Twitter, Pacheco afirmou que vistoriou, nesta terça-feira, na companhia de outros senadores, as áreas vandalizadas do Senado. “Determinei o levantamento de todos os estragos feitos para que, em tempo hábil, haja o pleno funcionamento da Casa”, explicou.

Na publicação, o senador ainda falou que acionou “as instâncias jurídicas e a polícia legislativa para que identifiquem e individualizem os suspeitos da invasão para que respondam, na forma da lei, pelos crimes praticados por uma minoria raivosa contra o patrimônio, que pertence aos brasileiros.” O Senado Federal apurou que as reformas para restaurar o prédio após a destruição provocada pelos ataques terroristas vão custar cerca de R$ 4 milhões.