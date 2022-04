Pré-candidato do PSD diz que não vê chances de ser vice de Haddad em SP

“Toda união partidária tem que ter afinidade. Eu só vejo distanciamento”, diz Ramuth, acrescentando que tem opiniões críticas

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Enquanto petistas especulam que um convite a Felício Ramuth para vice na chapa de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Governo de São Paulo poderia atrair o PSD para o bloco pró-Lula já no primeiro turno, o ex-prefeito de São José dos Campos diz não ver possibilidade para a parceria no estado.

“Toda união partidária tem que ter afinidade. Eu só vejo distanciamento”, diz Ramuth, acrescentando que tem opiniões críticas em relação a gestões do PT em sua cidade e de seu concorrente, Haddad, na capital.

Entre petistas, a tentativa de atrair o PSD, de Gilberto Kassab, faz parte de um esforço para tentar se aproximar de uma possível vitória no primeiro turno contra Jair Bolsonaro (PL).

A diversidade de alianças de pré-candidatos do PSD em diferentes regiões do país, no entanto, torna a missão difícil. No Paraná, por exemplo, o governador Ratinho Júnior é próximo de Bolsonaro, ao passo que em Minas Gerais, com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, está alinhado com o petista.