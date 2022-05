Prazo para registrar federações partidárias termina nesta terça

O prazo para o registro das federações partidárias no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) termina nesta terça-feira, 31

O prazo para o registro das federações partidárias no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) termina nesta terça-feira, 31. Até agora, três acordos já foram firmados pelas novas regras, envolvendo 7 legendas.

As federações foram criadas com a reforma eleitoral aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional e exigem que as siglas atuem de forma conjunta, em torno de um programa comum, como se fossem uma só legenda, por no mínimo quatro anos.

A união vale nos níveis federal, estadual e municipal.

Uma das federações registradas para esta eleição é a formada pelo PT, PCdoB e PV.

Sob o nome de Brasil da Esperança, o grupo será dirigido pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Completam a direção como primeira e segundo vice-presidentes Luciana Santos (PCdoB) e José Luís Penna (PV), que também comandam suas siglas.

Também no campo da esquerda, o PSOL e a Rede também passaram a formar uma federação.

O grupo, que se chama Federação PSOL Rede, será presidida por Guilherme Boulos (PSOL) e terá Heloísa Helena (Rede) na vice-presidência.

O TSE também já aprovou outra federação. Trata-se da união entre PSDB e Cidadania, que passam a ser a “Federação PSDB Cidadania”.

O comando da aliança será de Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB nacional, e a vice de Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania.

A Lei nº 14.208/21 prevê que os partidos podem optar por se unirem em uma federação e lançarem um único candidato em conjunto, novidade para as Eleições 2022.

O principal ponto da união é a exigência das legendas terem que atuar de forma conjunta em um programa em comum, por no mínimo quatro anos (2023-2026).

É diferente, por exemplo, das coligações, que se extinguem logo após as eleições.

