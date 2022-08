Policiais rodoviários repudiam veto de Bolsonaro a reajuste de salários

A FENAPRF considerou o veto “mais um ato de desrespeito promovido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro com os profissionais de segurança”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou, nesta quarta-feira (10), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e vetou o reajuste salarial de policiais.

Com o veto, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federal (FENAPRF) repudiou o que o grupo considerou “mais um ato de desrespeito promovido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro com os profissionais da segurança pública da União”.

Em nota, a federação ainda ressalta que os policiais possuem defasagem salarial, se comparado com outras carreiras típicas do Estado. “O presidente da República fez vários compromissos políticos de que essa distorção seria corrigida em seu governo, o que não ocorreu”, finaliza o grupo.

Entre as classes que fazem parte do veto está a Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a carreira de segurança pública do Distrito Federal.