Polícia prende suspeito de atear fogo em ônibus no Rio de Janeiro

SARA BAPTISTA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (26) um suspeito de atear fogo em um ônibus no Rio de Janeiro na última segunda-feira (23).

De acordo com a PM, o homem foi detido em Vargem Pequena. Ele foi localizado após o recebimento de uma denúncia anônima.

A identidade do suspeito não foi revelada.

A prisão foi feita por policiais do 31º Batalhão, no Recreio dos Bandeirantes, e o caso segue sendo investigado na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro.

Na última segunda, ao menos 35 ônibus foram incendiados na zona oeste do Rio. De acordo com o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio, este foi o maior número de veículos incendiados em um só dia na história da cidade.

A ação aconteceu após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido como Teteu e Faustão.

Ele é sobrinho de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, que integra a maior milícia do Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira (25), como resposta à onda de violência, o governador Cláudio Castro (PL) enviou ao legislativo um pacote de medidas para endurecer punições contra o tráfico de drogas e a milícia.