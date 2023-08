“Planejado para dar errado”, diz senadora sobre 8/1

Eliziane disse que, de acordo com a investigação, o efetivo destacado para a segurança no 8 de janeiro ficou abaixo do planejado

Eliziane Gama, senadora relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas, afirmou durante a sessão desta terça-feira (29) que houve um planejamento por parte da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para que o esquema de segurança no dia 8 de janeiro desse “errado”.

A declaração foi dada em sessão de depoimento do ex-comandante da PMDF Fábio Augusto Vieira, preso desde o último dia 18, que optou por permanecer em silêncio e não responder a nenhum questionamento. A relatora disse que, de acordo com informações obtidas na investigação, o efetivo destacado para a segurança no 8 de janeiro ficou abaixo do planejado, e que os policiais enviados à Esplanada dos Ministérios eram alunos do curso de formação.

“Se colocou um baixo efetivo, um baixo efetivo sem condições técnicas suficientes para isso e, ainda sem comando. Ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado, simplesmente, para dar errado”, afirmou a senadora.

Eliziane lembrou ainda que em depoimento à CPI, Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF, afirmou que existia um plano de segurança montado para o 8 de janeiro, com o fechamento da Esplanada dos Ministérios, reforço na segurança dos prédios e isolamento da Praça dos Três Poderes, mas que o protocolo não foi seguido.

Apesar de não responder nenhuma pergunta, Fábio disse ter ficado “consternado” com os ataques de 8 de janeiro, chamou os vândalos de “terroristas”, e afirmou que “jamais” compactuou com os atos. O direito de permanecer em silêncio foi concedido pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).