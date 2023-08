Ex-comandante da PMDF decide ficar em silêncio na CPMI

Em sua fala inicial, Vieira alegou ter ficado “consternado” com os ataques de 8 de janeiro e chamou os vândalos de “terroristas”

Responsável pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no dia 8 de janeiro, o coronel Fábio Augusto Vieira compareceu à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) nesta terça-feira (29), mas usou do seu direito de permanecer calado, concedido pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fábio está preso desde o último dia 18 por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, também foi alvo de mandados de busca e apreensão, onde teve seu celular levado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a cúpula da PMDF foi omissa e deixou de agir para impedir os ataques.

Em sua fala inicial, Vieira alegou ter ficado “consternado” com os ataques de 8 de janeiro, chamou os vândalos de “terroristas”, e afirmou que “jamais” compactuou com os atos.

Porém, quando começou a rodada de questionamentos da relatora Eliziane Gama, a resposta para todas as perguntas foi a mesma: “Vou permanecer em silêncio”. Como justificativa, o ex-comandante da PMDF disse que ainda não teve acesso aos documentos na íntegra, inclusive do relatório de seu celular.