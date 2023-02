PL trabalha com nome de Braga Netto como plano B para Prefeitura do Rio

O ex-vice na chapa presidencial de Bolsonaro teria como grande diferencial a marca da segurança pública

Fábio Zanini

Embora o senador Flávio Bolsonaro esteja se movimentando com maior desenvoltura para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, o PL também trabalha com o nome do general Braga Netto para a vaga.

O ex-vice na chapa presidencial de Bolsonaro teria como grande diferencial a marca da segurança pública, sempre importante na cidade. Ele foi interventor federal na área em 2018.

Também pesa o fato de que Flávio Bolsonaro, caso vença, teria de abrir mão de mais de dois anos de mandato no Senado para seu suplente, o empresário Paulo Marinho. Aliado na campanha de 2018, ele hoje é um desafeto do ex-presidente.