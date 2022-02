PGR vai investigar falas sobre nazismo de Monark

A defesa da existência de um partido nazista por Monark foi feita durante transmissão ao vivo na última segunda-feira (07)

A Procuradoria-Geral de República (PGR) anunciou que, diante da repercussão, as falas de Monark sobre nazismo no Flow Podcast serão investigadas. A orientação do chefe da PGR, Augusto Aras, é que a assessoria criminal entre no caso.

Com toda mobilização sobre o caso, a direção do programa decidiu a demissão do apresentador por suas falas. A defesa da existência de um partido nazista por Monark foi feita durante transmissão ao vivo na última segunda-feira (07). Os entrevistados do dia eram os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).

“Ao longo da nossa história, tratamos de temas sensíveis buscando promover conversas abertas sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, sem preconceitos ou ideias pré-concebidas, pelo que acreditamos e defendemos. Reforçamos nosso comprometimento com a Democracia e Direitos Humanos, portanto, o episódio 545 foi retirado do ar. Comunicamos também a decisão de que, a partir de agora, o youtuber Bruno Aiub, o Monark, está desligado do Estúdios Flow”, comunicou a empresa.

“A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. Para mim, as duas tinham que ter espaço. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei”, disse o apresentador.

Após a declaração, ele chegou a ser rebatido por Tabata, mas insistiu no argumento. “As pessoas não têm o direito de ser idiotas?”, perguntou. Kim, por outro lado, disse não concordar com a criminalização do nazismo na Alemanha.