Grupo Judeus pela Democracia pede ao MP-SP detenção e investigação de Monark

O Movimento Judias e Judeus pela Democracia São Paulo enviará ao Ministério Público, ao Ministério Público Federal e à Procuradoria-Geral do estado de São Paulo uma representação pedindo abertura de investigação sobre a conduta de Monark (Bruno Aiub) e uma eventual filiação dele a grupos de neonazistas, após o apresentador do Flow Cast defender a existência de um partido nazista no Brasil.

Por Mônica Bergamo Na representação, o grupo também pede a detenção de Monark “por apresentar e incentivar comportamentos de violência e de ódio incompatíveis com a pluralidade de um Estado Democrático de Direito, além de colocar a vida de minorias em risco”

“Entendemos que a vida de judeus e outras populações perseguidas pelo nazismo, como negros, LGBTQIA+, romani [mais conhecidos como ciganos] e dissidentes políticos, encontram-se hoje mais vulneráveis e ameaçadas no Brasil, após as falas de Monark”, diz o movimento.

A declaração de Monark foi dada nesta segunda (7) durante a entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP).

“A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião “, disse Monark. “Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei.”

Após a repercussão negativa, com patrocinadores e parceiros rompendo contratos com o Flow, Monark se pronunciou e disse que estava bêbado quando deu a declaração durante a entrevista. Ele foi afastado da apresentação do podcast nesta terça (8). CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE