PGR vai avaliar se Bolsonaro cometeu crime de genocídio

Ministra Rosa Weber poderia ter arquivado o processo, mas decidiu pedir a avaliação

A Procuradoria Geral da República (PGR) vai avaliar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de genocídio durante a pandemia da covid-19. A ministra Rosa Weber determinou a avaliação.

A medida veio a partir do pedido do advogado Jefferson de Jesus Rocha. Jefferson baseou seus argumentos em passagens bíblicas e não apresentou fatos concretos, mas citou quatro possíveis crimes de Bolsonaro para que ele seja alvo de denúncia. São eles: genocídio, charlatanismo, perigo para a vida ou saúde de outrem e fraude processual.

Para o advogado, “nós sofreremos as consequências impensadas de pessoas que não pensam no nosso planeta”. Ele diz que também tentou contato com o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Rosa Weber poderia ter arquivado o processo, mas decidiu enviá-lo para avaliação. No despacho, a ministra determinou “a abertura de vista dos autos à Procuradoria Geral da República, a quem cabe a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte”. Agora, a ministra irá avaliar a petição.