PGR promete investigar todos com foro privilegiado que foram denunciados pela CPI

Perguntado se iria “engavetar” o relatório pelo fato de o documento indiciar Bolsonaro, Augusto Aras disse ao G7 da CPI que tem compromisso com as instituições e regramento republicanos

Senadores da CPI da Pandemia foram até à Procuradoria-Geral da República (PGR) na manhã desta quarta-feira (27) para entregar o relatório final da comissão, votado ontem, que indicia 80 pessoas. Segundo o senador Rogério Carvalho (PT-SE), a PGR vai investigar todos os denunciados.

“No nosso encontro da CPI da Covid com Aras [Augusto Aras, procurador-geral], ficou definido que a PGR vai investigar todos os denunciados no relatório que tem foro privilegiado”, afirmou Carvalho.

Rogério Carvalho também tocou no assunto “engavetamento”: Aras é conhecido por arquivar processos, e levantou-se a hipótese de que o relatório da CPI também seja arquivado por conter denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, Aras seguirá o regimento. “Confrontado sobre um engavetamento até o fim do ano, Aras disparou que tem compromisso com as instituições e regramento republicanos”, disse o senador.

O relatório também foi levado pelos senadores ao Supremo Tribunal Federal (STF). Carvalho registrou a visita nas redes sociais. “Depois de fazermos a entrega ao procurador-geral e haver o compromisso de continuar com a investigação iniciada pela CPI da Covid, chegamos ao STF para compartilhar também com o ministro Alexandre de Moraes as provas contidas neste relatório”, disse Rogério. “Tem muita informação que vai contribuir para outras investigações”, prevê.

Além de Rogério Carvalho, Estiveram presentes nos encontros os senadores Omar Aziz (PSD-AM); Randolfe Rodrigues (Rede-AP); Renan Calheiros (MDB-AL); Otto Alencar (PSD-BA); Simone Tebet (MDB-MS); Fabiano Contarato (Rede-ES); e Humberto Costa (PT-PE).