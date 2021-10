Bolsonaro diz que Petrobras lhe dá “dor de cabeça”

Petroleiros ameaçam fazer grave caso o governo apresente projeto de lei de privatização da estatal

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em privatização da Petrobras. Nesta quarta-feira (27), Bolsonaro disse que a estatal só serve para lhe dar “dor de cabeça” e para prestar serviço aos acionistas.

Bolsonaro afirmou que, no caso da Petrobras, os acionistas sempre ganham, diferentemente do que ocorre normalmente no investimento em ações, quando o investidor pode ganhar ou perder. A fala foi dada em entrevista à Jovem Pan News.

Greve

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) aprovou ontem uma agenda de ações de resistência, que inclui greve nacional por tempo indeterminado, caso o governo apresente, de fato, um projeto de lei de privatização da Petrobras, e caso ele seja pautado no Congresso Nacional. Antes da fala de Bolsonaro hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia voltado a sinalizar apoio à privatização da Petrobras na segunda-feira (25).

“A FUP e sindicatos decidiram iniciar um novo processo de mobilização da categoria petroleira contra a venda da maior empresa do Brasil e da América Latina. Caso tente privatizar a Petrobras, o governo federal enfrentará a greve mais forte da história da categoria em defesa do patrimônio público nacional”, avisa o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

“A Petrobras sempre cumpriu seu papel de desenvolvimento nacional e regional, gerando emprego e renda, apesar de, nos governos Temer e Bolsonaro, terem se afastado de seu papel social, que precisa ser resgatado”, reitera Bacelar.

Com agências