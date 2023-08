PGR pede informações à Polícia Federal e à Funai sobre providências adotadas em caso de indígena baleado

Episódios de violência foram registrados no nordeste do Pará, segundo informações enviadas à PGR pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos

O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou nesta segunda-feira (7) ofícios ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Gustavo Passos Rodrigues, e à presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joênia Wapichana, solicitando informações sobre as providências já adotadas pelos dois órgãos para investigar episódios de violência registrados contra indígenas no Pará.

De acordo com informações compartilhadas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, um indígena integrante da etnia Tembé teria baleado na aldeia Bananal, em Tomé-Açu, no nordeste do Pará na última sexta-feira (4). Além disso, há relatos de outras situações de violência.

A região registra conflitos entre as comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas) e empresas produtoras de óleo de palma que atuam no local. O caso é acompanhado também pelo MPF no Pará.