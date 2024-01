PF usa helicóptero da PRF para buscas contra Carlos Bolsonaro em Angra

A PF cumpriu mandado de busca e apreensão contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), que estava em Mambucaba com o pai

CAMILA MATTOSO E RANIER BRAGON

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A Polícia Federal usou um helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para ir na manhã desta segunda-feira (29) para a Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ), onde a família Bolsonaro tem uma casa de veraneio.

A PF cumpriu mandado de busca e apreensão contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), que estava em Mambucaba com o pai.

A PF chegou à Vila Histórica no início da manhã. O vídeo obtido pela Folha de S.Paulo mostra que a aeronave da PRF pousou em um campo de futebol amador.

A assessoria da PRF disse “o apoio mútuo operacional é comum entre os órgãos federais e também demais entes de forças de segurança” e que, no caso de Mambucaba, houve “apenas apoio logístico”.

Carlos Bolsonaro é suspeito, segundo a PF, de integrar organização criminosa que teria utilizado a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para perseguição a adversários políticos do clã durante o governo do pai.

Foi em Mambucaba, vila com pouco mais de 1.000 habitantes, que Bolsonaro manteve por cerca de 15 anos, com dinheiro da Câmara dos Deputados, uma assessora parlamentar que, na verdade, era mulher do caseiro da família e trabalhava em um comércio chamado “Wal Açaí”.

A casa é a mesma, inclusive, em que a família gravou uma live no domingo (28) para falar sobre as investigações de uma suposta “Abin Paralela”, que teria funcionado no governo Bolsonaro sob o comando do hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Carlos e o pai estavam em Angra dos Reis quando receberam a notícia da operação. Assessores e advogados foram acionados por eles, que buscaram tentar se inteirar melhor das informações sobre as buscas e apreensões.

Bolsonaro afirmou à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que a operação na casa dele de Angra dos Reis teve o objetivo de “esculachar” com ele e sua família.

O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) disseram que a ação foi ilegal e cinematográfica.