Tarcísio anuncia aumento de policiamento após novo saque na região da Cracolândia

Dois dias após mais um saque ao comércio da Rua Santa Ifigênia, no centro, desta vez a uma loja de equipamentos de câmeras de segurança, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que vai aumentar o policiamento na região.

“Nesta semana, vamos inaugurar uma companhia de força tática no centro, vamos dispor outras unidades no centro e vamos aumentar bastante o efetivo. Teremos ações de aumento de efetivo, para botar mais policiais na rua, aumentar o policiamento ostensivo. Vamos combater muito a questão da Cracolândia em todas as suas dimensões”, disse Tarcísio.

Os planos foram revelados pelo governador nesta segunda-feira, 29, após o anúncio de obras para o combate às enchentes, com o investimento de R$ 117 milhões em um novo reservatório subterrâneo e na canalização de parte do córrego Antonico, no Morumbi, zona sul da capital.

O avanço no policiamento no centro é uma reação do governo estadual depois de uma loja de câmeras de segurança ter sido invadida e saqueada na Rua Santa Ifigênia, na manhã de sábado, 27. Imagens do circuito de monitoramento flagraram um grande grupo de pessoas, que parecem ser dependentes químicos da região conhecida como Cracolândia, invadindo a loja da rede “Portal das Câmeras”.

Tarcísio afirmou ainda que o programa Muralha Paulista, que prevê a construção de uma rede que interliga dados colhidos de câmeras e radares em diferentes cidades, terá foco no centro da capital.

“Vamos fazer um investimento muito forte em monitoramento. Vamos lançar o Muralha Paulista, que vai estar com muito foco no centro de São Paulo no primeiro momento. A gente vai atacar todas as áreas críticas. Estamos falando do Vale do Paraíba, Litoral e o centro da cidade de São Paulo. Tecnologia sofisticada, equipamentos de ponta, integração em nuvem para prever comportamento criminoso e melhor dispor o efetivo policial”, afirmou o governador.

Outros empresários já viveram esse drama na região da Rua Santa Ifigênia. No dia 20 de novembro, a loja “Carlos Eletrônicos” havia sido invadida e saqueada. Vídeos do episódio mostram dezenas de pessoas arrombando a porta do local e cercando a entrada, enquanto tiram os produtos de lá.

Além das medidas voltadas à segurança pública, o governador destacou a atuação do Hub – Cuidados em Crack e outras Drogas. A loja foi saqueada por dependentes químicos da Cracolândia. Empresários da região apontam que assaltantes iniciaram o arrombamento.

“A gente vê o número de atendimento no HUB de atendimento. Já são mais de 16 mil atendimentos. Tivemos mais de 7 mil pessoas encaminhadas para tratamento, ampliando a quantidade de vagas em centros terapêuticos”.

Estadão Conteúdo