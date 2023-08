PF faz segurança de chefes de Estado na Cúpula da Amazônia em Belém-PA

O evento ocorre até amanhã em Belém-PA, e reúne os líderes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela

A Polícia Federal está atuando na proteção de 12 de Chefes de Estado na Cúpula da Amazônia – IV, onde presidentes dos Estados Partes no Tratado de Cooperação Amazônica estão reúnidos. O evento ocorre hoje e amanhã em Belém, capital do Pará e reúne os líderes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela, além de representantes de países convidados e organismos internacionais, incluindo a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

A Cúpula da Amazônia é precedida pelos Diálogos Amazônicos, que ocorreram entre 4 e 6 de agosto, em um evento promovido pelo Governo Federal em parceria com o Governo do Estado do Pará. Durante o período, foram mais de 300 eventos da sociedade civil, e os resultados foram apresentados aos líderes amazônicos durante a Cúpula, fortalecendo a participação social no mais alto nível do evento.

Um dos principais objetivos da Cúpula da Amazônia é fortalecer a OTCA, organização internacional sediada em Brasília-DF, para que possa apoiar os países da região na implementação de iniciativas e projetos necessários ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A Cúpula também convidou representantes da Alemanha, Noruega e França, tradicionais apoiadores de projetos e iniciativas na região, bem como representantes de organismos multilaterais e entidades financeiras internacionais, buscando estabelecer novas parcerias para fortalecer a cooperação amazônica em uma nova etapa de desenvolvimento.