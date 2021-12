PF dará posse de arma para deputado Luis Miranda

“Se meu irmão foi incluído no programa de proteção a testemunha, eu que estava junto não preciso de proteção?”, disse à reportagem

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

A PF vai autorizar a posse de arma para o deputado Luis Miranda (DEM-DF), pivô do caso da vacina Covaxin. O parlamentar fez o pedido após seu irmão denunciar supostas irregularidades no Ministério da Saúde. “Se meu irmão foi incluído no programa de proteção a testemunha, eu que estava junto não preciso de proteção?”, disse à reportagem.



O deputado participou nesta quarta (8) do evento em que a PF apresentou suas novas aeronaves e posou para foto ao lado de Anderson Torres (Justiça), que à época das denúncias acionou o STF contra ele sob argumento de ele ter acusado falsamente Jair Bolsonaro de prevaricação. “Vão falar nos tribunais o deputado e Torres digladiam, e Miranda vence, mas pela PF eles unem força”, afirmou.