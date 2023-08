PF acessa dados de celular de Frederick Wassef

De acordo com a PF, dos quatro aparelhos apreendidos, o advogado tinha um exclusivo para conversar com o ex-presidente

A Polícia Federal (PF) conseguiu, nesta segunda-feira (21), acessar os dados de quatro celulares de Frederick Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os aparelhos foram apreendidos na última semana.

Segundo a jornalista Camila Bomfim, do G1, Wassef não forneceu as senhas dos aparelhos. Ainda assim, a perícia conseguiu “quebrar” as senhas.

De acordo com a PF, dos quatro aparelhos apreendidos, o advogado tinha um exclusivo para conversar com o ex-presidente.

Agora, os peritos irão analisar o conteúdo das mensagens e arquivos do aparelho. Na última terça-feira (15), o advogado confirmou ter comprado, nos Estados Unidos, um relógio Rolex dado de presente a Bolsonaro em viagem oficial à Arábia Saudita.