PF investiga Bolsonaro de forma técnica, séria e isenta, diz Dino

Dino citou as três investigações em que o ex-presidente é citado: a das joias, dos atos de 8 de janeiro e sobre suposta fraude no cartão de vacinação

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira em Belo Horizonte, que as investigações envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), são conduzidas de forma técnica, séria e isenta.

“Cabe a mim garantir ao povo brasileiro, especialmente à população de Minas Gerais, que a investigação é técnica, séria, isenta e está sendo bem conduzida. Bem conduzida no sentido de não haver interferência externa, nem no sentido de perseguições, nem no sentido de haver proteções”, disse.

A declaração foi dada ao responder pergunta sobre a possibilidade de o ex-presidente ser preso. O ministro está em Belo Horizonte para anúncio de recursos na área da segurança pública.

Dino citou as três investigações em que o ex-presidente é citado: a das joias recebidas por ele durante o mandato, dos atos de 8 de janeiro e sobre suposta fraude no cartão de vacinação.

O ministro admitiu a possibilidade de o passaporte do ex-presidente ser apreendido, mas afirmou que, por enquanto, essa solicitação ainda não foi feita à justiça. “(…) Não antecipo investigação, não presido investigação. O que posso falar é que legalmente é possível. Nesse momento ainda não houve esse pedido”, afirmou.