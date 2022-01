Petistas fazem abaixo-assinado contra indicação de Alckmin para vice de Lula

Entre os signatários, estão ex-presidentes do PT, como Rui Falcão e José Genoino, além de dirigentes de correntes “de esquerda” na legenda

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A possibilidade de o ex-governador Geraldo Alckmin ser indicado para vice na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a pressão de petistas contrários à aliança.

Um abaixo-assinado online no site Avaaz, iniciado em 30 de dezembro, tinha 547 adesões até a tarde desta segunda-feira (10). Entre os signatários, estão ex-presidentes do PT, como Rui Falcão e José Genoino, além de dirigentes de correntes “de esquerda” dentro da legenda.

Chamado de Manifesto Contra a Chapa Lula Alckmin, o texto diz que o ex-tucano “tem uma longa trajetória de combate às posições nacionais, democráticas, populares e desenvolvimentistas”. Também o acusa de ter apoiado o “golpe” contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.

“O problema não é dialogar, é fazer um balaio de gatos. O Alckmin tem propostas muito antagônicas aos pontos que historicamente são defendidos por Lula e o PT”, diz Daniel Kenzo, presidente do diretório do PT no bairro paulistano do Butantã, idealizador da iniciativa.

Ele diz esperar que o ritmo de assinaturas aumente com o fim do período de festas de final de ano. “Ainda está muito incipiente, tem muita gente de férias. Vamos montar uma força-tarefa a partir da segunda quinzena de janeiro e nacionalizar essa iniciativa, que por enquanto está concentrada mais em São Paulo”, diz.

Além disso, dirigentes partidários como Valter Pomar, expoente da esquerda partidária, têm distribuído por aplicativo de mensagem um link do site do PT reunindo notícias de posições políticas e programáticas de Alckmin contrárias à legenda.