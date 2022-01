Petistas dizem estranhar ‘surpresa’ de Alckmin com defesa de mudança trabalhista

O programa de governo de Fernando Haddad em 2018, por exemplo, já prometia “revogar as medidas de caráter inconstitucional”

Fábio Zanini

Líderes petistas dizem não entender a aparente surpresa de Geraldo Alckmin com a defesa feita pelo partido da revogação da reforma trabalhista implementada no governo de Michel Temer (MDB). A reversão das mudanças é pauta do PT praticamente desde que a medida foi aprovada, há cinco anos.

O programa de governo de Fernando Haddad em 2018, por exemplo, já prometia “revogar as medidas de caráter inconstitucional, antinacional ou antipopular editadas pelo atual governo ilegítimo [de Temer]”, incluindo nessa lista as mudanças trabalhistas.

“Ao introduzir a terceirização irrestrita, aprovar a reforma trabalhista e impor um cardápio de contratos precários de trabalho, o governo golpista desequilibrou as relações entre capital e trabalho, em favor dos empresários, e precarizou ainda mais o trabalho”, dizia o documento

A pauta também foi abordada em outros textos produzidos pelo partido, como o Plano de Reconstrução Nacional, de 2020. Para dirigentes do PT, o ex-tucano está usando o tema artificialmente para se cacifar na disputa por espaços dentro da eventual chapa com Luiz Inácio Lula da Silva, em que é cotado para vice.