Pesquisa Quaest mostra diminuição da vantagem de Lula

Em julho, 43% das pessoas avaliaram como ruim o governo de Jair Bolsonaro (ante 47%), menor patamar desde 2021

Apesar de seguir liderando a corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto, a vantagem de Lula (PT) sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), caiu dois pontos percentuais, de 14 para 12, como mostrou a pesquisa Genial/Quaest. A variação dos candidatos está dentro da margem de erro da sondagem.

Lula aparece com 44% das intenções de voto, um ponto percentual a menos que no início de julho. Já Bolsonaro soma 32%, um ponto a mais que no mês passado. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Os demais candidatos e pré-candidatos juntos somaram 10%. Ciro (PDT), caiu um ponto percentual, de 6% para 5%, seguido por Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante), ambos com 2% – mesma taxa do levantamento anterior. Pablo Marçal (Pros) foi outro a cair, de 2% para 1%.

Em comparação com janeiro deste ano, Lula caiu um ponto, já que tinha 45% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro subiu nove pontos, indo de 23% no começo de 2022 para 32%. Os demais nomes estavam com 19% nessa pesquisa, caindo nove pontos.

A pesquisa também mostrou que, em um possível segundo turno, o candidato petista teria 51% das intenções de voto, contra 37% do atual presidente. O placar anterior estava 53% a 34%, ou seja, diminuiu a diferença entre os presidenciáveis.

Na resposta espontânea para o primeiro turno, quando o pesquisador não apresenta do nome dos candidatos ao entrevistado, Lula aparece com 33% contra 26% de Bolsonaro – o placar era de 31% a 24% no início de julho.

Além de mostrar a corrida eleitoral, a pesquisa também divulgou informações sobre a avaliação negativa do governo de Jair Bolsonaro, que agora é de 43% – em julho estava 47% -, menor número desde 2021. O percentual de quem avalia o governo de forma positiva subiu um ponto percentual e está em 27%, mesmo percentual de quem vê o governo como regular.

Foram ouvidas 2 mil pessoas de forma presencial entre os dias 28 e 31 de julho.