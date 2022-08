Pesquisa Ipec: Entre evangélicos, Bolsonaro tem 48% e Lula, 26%

Presidente preserva liderança ante petista em comparação ao levantamento anterior

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou três pontos para baixo enquanto o presidente Jair Bolsonaro oscilou um ponto para cima entre o eleitorado evangélico em comparação com a pesquisa anterior, aponta pesquisa Ipec (antigo Ibope) divulgada nesta segunda-feira, 29, pela TV Globo. Agora, o chefe do Executivo tem 48% das intenções de voto entre o público ante 26% do petista.

Como revelou o Estadão, lideranças religiosas dão palanque virtual a Bolsonaro, convocam para os atos do 7 de Setembro e até impulsionam anúncios nas redes sociais com mensagens favoráveis ao presidente. Ao longo dos últimos meses, Bolsonaro viaja pelo País para participar de Marchas Para Jesus.

Renda

Na mesma pesquisa, Lula tem sete pontos de vantagem em relação a Bolsonaro entre as famílias com renda entre dois e cinco salários mínimos. O petista, que tinha 32% dos votos do segmento na mesma pesquisa no dia 14 de agosto, agora tem 39%. Entre o mesmo público, Bolsonaro oscilou quatro pontos para baixo (41% para 37%). Agora, a vantagem de nove pontos porcentuais do atual chefe do Executivo foi reduzida a um empate técnico, com o petista por cima. A pesquisa não diz qual a margem de erro nos recortes.

Entre as famílias com renda de cinco ou mais salários mínimos, Lula oscilou de 36% para 28%, e Bolsonaro foi 46% para 47%.

Lula preserva ampla vantagem sobre o presidente entre quem ganha até um salário, de acordo com o levantamento. A vantagem para o petista é de 54% ante 22% do chefe do Executivo.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 28 de agosto e entrevistou 2000 eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01979/2022 e mostra os dois melhores colocados com o mesmo resultado da pesquisa anterior. Lula manteve os 44% das intenções de voto ante os 32% de Bolsonaro. A pesquisa tem 2 pontos de margem de erro para cima e para baixo.

Estadão Conteúdo