Pesquisa Exame/Ideia mostra que 49% consideram governo Bolsonaro ruim ou péssimo

Pesquisa realizada pela Exame/Idea divulgada nesta sexta-feira aponta que quase metade da população desaprova o governo Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 49% dos brasileiros classificam a atual gestão como ruim ou péssima, 23% acham regular, e 26% acreditam ser boa ou ótima. De acordo com o levantamento, entre os que pertencem à classe D e E, a desaprovação ao governo sobe para 56%.

A pesquisa também avaliou que 59% da população concorda com as manifestações que têm acontecido contra o governo, 30% desaprovam e 18% não souberam responder. “É de esperar que em 2022, com a situação sanitária mais controlada, haverá várias manifestações nas ruas tanto do lado do presidente, com uma base de apoio que tem se mostrado resiliente e sólida, quanto dessa camada muito significativa da população, quase majoritária, que desaprova o presidente Bolsonaro”, avaliou o fundador do Ideia, Maurício Moura.

A realização da Copa América em território nacional também foi abordada na pesquisa. De acordo com o levantamento 61% da população acredita que o campeonato não deveria ser realizado no Brasil, contra 34% que acredita que sim. Já 18% não souberam responder.

A pesquisa ouviu por telefone 1.243 pessoas e tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Estadão Conteúdo