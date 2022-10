PDT pede que PT endosse três propostas de Ciro e promete anunciar posição nesta terça

O presidente do PDT afirmou que agendará um encontro da Executiva partidária e espera que Ciro Gomes endosse a posição da legenda

O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse que reunirá o partido nesta terça-feira (4) para anunciar o caminho que a sigla tomará no 2º turno da eleição. Ele defende o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lupi afirmou que conversou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nesta segunda (2) e que sugeriu a ela que os petistas incorporem três propostas de Ciro Gomes (PDT): o programa que prevê zerar dívidas do SPC, o plano de renda mínima e um projeto de educação em tempo integral.

“Hoje eu falei com Gleisi, e disse que ela tinha que dar alguma sinalização que querem o nosso apoio. Assim que derem a sinalização, facilita a minha posição e a do Ciro. E ela disse há pouco, pelo WhatsApp, que já aceitou [as propostas]”, afirmou Lupi.

O presidente do PDT afirmou que agendará para esta terça um encontro da Executiva partidária e espera que Ciro Gomes endosse a posição da legenda.

“Acho que ele vai seguir a orientação do partido, criou uma relação com o partido muito forte, comigo mais ainda. Acho muito difícil ele não acompanhar a orientação do partido”, continuou Lupi.

Após terminar o primeiro turno em quarto lugar, Ciro adiou por “algumas horas” o anúncio sobre seu posicionamento para o segundo turno. “Nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação”, disse ele na noite de domingo (2), após a divulgação do resultado do pleito.

“Por isso, peço a vocês mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com meu partido, para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio para bem servir a nação brasileira”, continuou o candidato, que teve cerca de 3,5 milhões de votos, ou 3% do total.

Ciro terminou a corrida atrás de Simone Tebet (MDB), que teve 4,16%.

Neste domingo (2), com 99,99% das urnas apuradas, Lula recebeu 48,43% dos votos válidos e o atual chefe do Executivo, 43,20%. Ambos vão disputar o segundo turno.