Sindicalistas do PDT cobram apoio do partido a Lula no segundo turno

O Movimento Sindical do PDT decidiu apoiara a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Ciro Gomes (PDT), que foi o candidato presidencial da sigla, disse neste domingo (2) que precisa pensar antes de anunciar sua decisão em relação ao segundo turno.

Em texto intitulado “Não é hora de titubear, o nosso lado é o da democracia”, os sindicalistas do PDT dizem que não vão se calar nem se reservar a um silêncio e a uma neutralidade que não ajudam o país.

“Como trabalhistas, com compromisso histórico com nosso Brasil, precisamos nos posicionar. O governo Bolsonaro se alimenta de tudo que é fake, da miséria e da pouca Educação da maioria dos brasileiros para disseminar o ódio. Precisamos denunciar essa postura a plenos pulmões e no debate público”, diz o texto.

O texto do Movimento Sindical do PDT, assinado por seu presidente, Milton Cavalo, diz que a posição deve ser “a da defesa da democracia, dos direitos sociais, do desenvolvimento, contra o atraso, a miséria, a pobreza econômica e intelectual”.

“Nossa posição é de defesa de todas as candidaturas progressistas, incluindo a de Luiz Inácio Lula da Silva para Presidente da República”, completa.

A carta encerra dizendo que o Movimento Sindical quer ouvir os demais membros do partido e que respeitará a posição definida pela sigla.

“Por isso, cobramos urgência na definição, há muito trabalho a fazer em muito pouco tempo”, conclui.