Pazuello recebe R$ 50 de ex-chefe da Saúde suspeito de irregularidades

Pedro Vilas Boas

São Paulo, SP

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ) recebeu R$ 50 para sua campanha à Câmara dos Deputados doados por George da Silva Divério, ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro exonerado em meio a investigações sobre contratos sem licitação no estado.

A doação, feita por meio do Pix em 29 de julho, aparece na lista da ‘vaquinha on-line’ promovida pela equipe de Pazuello para contribuir com sua campanha nas eleições deste ano.

A exoneração de Divério aconteceu depois que o TCU (Tribunal de Contas da União) decidiu abrir um processo para investigar se houve irregularidades em dois contratos para realização de reformas em prédios e galpões da Superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.

A decisão ocorreu após a TV Globo apontar que estes dois contratos somavam quase R$ 30 milhões e foram autorizados, sem licitação, por George Divério. A maior parte (R$ 19,9 milhões) supostamente dizia respeito à reforma do prédio da Superintendência, no centro do Rio. O restante (R$ 8,9 milhões) seria investido na reforma de galpões usados como depósitos de papéis.

As contratações acabaram sendo anuladas pela AGU (Advocacia-Geral da União). Mas, na mesma época, foi adiante um terceiro contrato sem licitação, este de R$ 1,7 milhão, para contratação de “mão de obra de apoio” fornecida pela Vinil Engenharia. De acordo com a Globo, o documento só chegou à AGU no dia em que foi assinado, na véspera de sua entrada em vigor, em 1º de dezembro de 2020.

A reportagem do UOL tenta contato com o ex-ministro Eduardo Pazuello. Caso haja resposta, o texto será atualizado.