Paulo Gonet toma posse como procurador-geral da República

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovado pelo Senado em sabatina realizada na última quarta-feira (12), Paulo Gonet tomou posse hoje como novo procurador-geral da República. Além do presidente, autoridades dos três poderes também compareceram à cerimônia.

Gonet terá um mandato de dois anos, e chega para substituir Augusto Aras, que saiu em setembro. Subprocurador-geral desde 2012, ele também atuou na Justiça Eleitoral como vice-procurador-geral.

O procurador-geral da República é o chefe do Ministério Público Federal (MPF) e representa o órgão em julgamentos no STF e no STJ, e cabe a ele, dentre outras coisas, propor investigações e processos contra autoridades com foro privilegiado, entre elas o presidente da República.

Ao tomar a posse, Gonet afirmou que o Ministério Público é corresponsável pela preservação da democracia no país. “Temos um passado a resgatar, um presente a nos dedicar e um futuro a preparar. O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República democrática”, revelou ele.