Paulinho da Força admite chance de mudar relatório sobre vale-refeição em dinheiro

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

Depois de sofrer pressão dos donos de restaurantes, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) agora admite a possibilidade de adaptar sua proposta para que o vale-refeição possa ser pago em dinheiro ao trabalhador.

O deputado, que é relator de medida provisória sobre o assunto, diz que tem um pré-relatório, que deverá ser discutido na reunião desta terça (2) com os líderes dos partidos e o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, reclama de falta de diálogo e informações por parte do deputado. Segundo Paulinho da Força, a concessão do benefício em dinheiro vai estar na pauta da reunião desta terça.

Para os donos de restaurantes, se o benefício for pago em dinheiro, as pessoas vão gastar o valor com outras despesas, o que pode colocar em risco os pequenos estabelecimentos, mais dependentes das receitas com vales.

O limite de valor definido para os vales refeição e alimentação também pode ser alterado, de acordo com o deputado. Conforme uma das propostas, o auxílio pode chegar ao equivalente a até 50% do pagamento de quem ganha até três salários mínimos.

Segundo a assessoria de Paulinho da Força, a previsão é que a medida provisória seja levada à votação no final da tarde desta terça (2).