Partido Novo pede processo contra Juscelino Filho

O titular da pasta recebeu diárias do governo federal por dias sem agenda de trabalho em São Paulo, São Luís e até no exterior

O partido Novo preparou uma representação à PGR (Procuradoria-Geral da República) para pedir que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), seja processado criminalmente por uso indevido de recursos públicos.

O titular da pasta recebeu diárias do governo federal por dias sem agenda de trabalho em São Paulo, São Luís e até no exterior. Até o momento, o total de diárias recebidas por Juscelino em duas viagens internacionais –a Portugal e Espanha– soma R$ 34,2 mil. Em nota, o ministro disse que devolveu diárias de viagens que fez para o Maranhão, seu estado natal, e para São Paulo, nas quais teve poucas agendas e aproveitou para passar o final de semana.

O partido também cita o uso de aviões da FAB e a indicação de emendas para contratos com empreiteiras envolvidas em suspeitas de irregularidades em obras da estatal federal Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

“É inacreditável que, mesmo depois de tudo que foi revelado, o ministro ainda continue no cargo com a benção do presidente”, afirmou Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, em nota.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (2) que conversará com o ministro e que ele tem direito de se defender mas deixará o governo se não conseguir provar sua inocência.