Pacheco será homenageado por Moraes por atuação na eleição

Pacheco receberá a medalha da Ordem do Mérito do TSE Assis Brasil, dada a quem se destaca na defesa da democracia

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, vai homenagear na próxima terça-feira (7) o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) por sua atuação em defesa da democracia.

A lista de confirmados é eclética: passa pelo ministro da Defesa, José Múcio, e vai até à senadora bolsonarista Damares Alves (Republicanos-DF).

Também devem estar presentes o vice-presidente, Geraldo Alckmin, a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias.

A presença de Múcio representa uma mudança na postura das Forças Armadas em relação à Justiça Eleitoral. Durante as eleições de 2022, ainda sob o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a pasta protagonizou embates com o TSE a respeito da lisura das urnas eletrônicas.

Pacheco receberá a medalha da Ordem do Mérito do TSE Assis Brasil, dada a quem se destaca na defesa da democracia e contribui para o engrandecimento de qualquer braço do Judiciário, incluindo a Justiça Eleitoral. A homenagem foi aprovada ainda em outubro do ano passado, logo após o primeiro turno das eleições.

O presidente do Senado chegou a tentar se posicionar para ser candidato à Presidência. Diante do cenário nitidamente polarizado, optou por permanecer no Congresso e tentou se posicionar como um árbitro para evitar excessos e rupturas institucionais.