Parecer sobre processo que pede cassação de Luis Miranda é votado hoje

O que está sendo avaliado contra o deputado é um processo por quebra de decoro parlamentar pela denúncia do Caso Covaxin

A Câmara dos Deputados agendou para a partir das 11h desta quarta-feira (29) a discussão e votação, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, do parecer preliminar sobre o pedido de cassação do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF).

O parecer tem como relator o deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG) e o que está sendo avaliado contra o deputado é um processo por quebra de decoro parlamentar apresentado pelo PTB, devido à denúncia, feita pelo deputado, de suposto superfaturamento na negociação da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde.

Conforme os argumentos do PTB, o parlamentar teria agido de “má-fé” na denúncia, com a “intenção de prejudicar a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello”.

O processo começou a ser discutido no Conselho na última semana, foi alvo de pedido de vistas conjunta por parte dos deputados Márcio Marinho (Republicanos-BA) e Ivan Valente (Psol-SP) e tem previsão de apreciação nesta quarta-feira.