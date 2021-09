Terracap anuncia venda de 100 terrenos em 10 cidades

Vale lembrar que, até quarta-feira (29), é preciso depositar uma caução de no mínimo 5% do valor estimado do imóvel, conforme indicação no edital.

Neste semana, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu licitação para a venda de 100 terrenos em 10 cidades do DF. As oportunidades são tanto residenciais quanto comerciais.

A partir desta quinta-feira (30), as vendas serão realizadas. Os interessados que ofertarem a maior quantia por lote fica com o terreno. Para participar, é necessário dar o lance de 9h às 10h. Pessoas físicas e jurídicas poderão ser comtempladas

Confira o edital da licitação

6144cc1edc17f by Jornal de Brasília on Scribd

Pelo site da Terracap será feito todo o procedimento licitatório. Para quem não tem acesso, poderá entregar a proposta de compra e o comprovante do caução na opção do drive-thru, no estacionamento do edifício-sede da Terracap.

Encerrado o prazo de entrega, o presidente da Comissão de Licitação fará a leitura de todas as propostas. Os participantes podem acompanhar por transmissão ao vivo no Youtube.