Padre Kelmon tem 0,77% em cidade de Alagoas, seu recorde na eleição

O recorde proporcional foi em Limoeiro de Anadia, cidade de 29 mil habitantes no agreste alagoano, onde ele recebeu 109 votos

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Candidato do PTB à Presidência da República, Padre Kelmon teve mais de 0,5% dos votos válidos em cinco municípios brasileiros, contra 0,1% no total do país.

O recorde proporcional foi em Limoeiro de Anadia, cidade de 29 mil habitantes no agreste alagoano, onde ele recebeu 109 votos, ou 0,77% dos válidos. Na localidade, ficou em quinto lugar, à frente de Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D´Avila (Novo).

As outras quatro cidades onde o padre pontuou bem, ao menos para os seus padrões, foram Santa Rosa de Lima (SC), Figueirópolis d’Oeste (MT), Santa Quitéria do Maranhão (MA) e Minador do Negrão (AL).

Em todas ele obteve mais votos do que na cidade onde nasceu, Acajutiba (BA), onde conseguiu 38 votos, ou 0,43% dos válidos.

No cômputo geral da eleição, Padre Kelmon ficou em sétimo lugar, com 81 mil votos no total.