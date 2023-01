Padilha: Comandantes ficaram impressionados com dedicação de Lula durante reunião

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), Alexandre Padilha, afirmou que os comandantes das Forças Armadas “ficaram impressionados com a dedicaç

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), Alexandre Padilha, afirmou que os comandantes das Forças Armadas “ficaram impressionados com a dedicação” e tiveram debate “muito positivo” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião nesta sexta-feira, 20, no Palácio do Planalto.

Padilha repetiu a versão do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, de que o envolvimento de militares nos atos golpistas de 8 de janeiro não foi tratado e que o assunto principal do encontro foi uma política de investimentos em projetos das Forças.

“Os comandantes ficaram muito bem impressionados com a dedicação de Lula durante a reunião, de dialogar sobre os temas, discutir sobre os temas, relembrar investimentos que fez quando foi presidente da República e foram paralisados”, afirmou Padilha, ao destacar que a reunião “foi produtiva”.

O titular da Serin disse ainda que os investimentos na área da Defesa podem vir por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs). “Você tem PPPs, parte dos investimentos em inovação tecnológica, fortalecimento da capacidade produtiva do País. Não é um plano que tem recursos apenas do Orçamento Geral da União, é um plano que tem uma combinação de investimentos. O Brasil vai voltar a ter um plano de Defesa”, garantiu.

Após almoço com militares na terça-feira, 17, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também falou na possibilidade de realização de PPPs para projetos da Defesa que envolvem produção de tecnologia e conhecimento.

Padilha reiterou que deve ser publicado na próxima semana um decreto com remanejamento de cargos do governo para os ministérios recriados e criados por Lula. “Temos remanejamento de cargos sem aumentar custos e sem aumentar criação de cargos. Estruturas que foram destruídas pelo governo Bolsonaro foram recriadas”, destacou. A previsão é de que o decreto seja publicado no dia 24 ou 25.

