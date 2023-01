Novo comandante do Exército diz a Lula que investigações sobre militares vão avançar

Tomás pediu a Lula que confie nele e lhe dê tempo para fazer as construções de modo a pacificar a relação do governo com o exército

O novo comandante do Exército, Tomás Paiva, afirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que as investigações em curso sobre a participação de militares nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília, vão avançar.

Os dois se reuniram nesta quinta-feira (26), no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Segundo relatos, Tomás pediu a Lula que confie nele e lhe dê tempo para fazer as construções de modo a pacificar a relação do governo com o Exército.

Disse ainda que os pareceres a respeito das apurações que miram fardados estão sendo elaborados.

Foi a primeira conversa mais aprofundada entre Tomás e Lula desde que o militar foi nomeado comandante, no último sábado (21).

Naquele dia, o general foi levado ao presidente para ser apresentado como o substituto de Júlio César de Arruda, que comandava as tropas até então.

A demissão de Arruda ocorreu em meio a uma crise de confiança aberta após os ataques do dia 8 de janeiro.

Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva , o novo chefe da Exército, era comandante militar do Sudeste (responsável por São Paulo).

Na semana anterior à sua promoção, ele havia divulgado um discurso incisivo de defesa da institucionalidade, pedindo o respeito ao resultado das eleições e afirmando o Exército como apolítico e apartidário.