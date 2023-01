Lula diz a governadores que barbárie de 8 de janeiro nunca mais irá ocorrer no país

As declarações de Lula foram dadas no começo de reunião com governadores que ocorre na manhã desta sexta-feira (27) no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que é preciso garantir à sociedade brasileira que a “disseminação do ódio acabou” no país. O petista também criticou os atos golpistas que ocorreram em Brasília no último dia 8 de janeiro e disse que isso não voltará a acontecer no país.

“Precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é próprio da democracia aquela manifestação, aquela barbárie que foi feita aqui no dia 8”, afirmou.

“Vamos recuperar a democracia nesse país. A essencialidade da democracia é a gente falar o que quer, desde que a gente não obstrua o direito do outro falar. A gente pode fazer o que quer, desde que não adentre o espaço de outras pessoas.”

Em sua fala, Lula também disse que os políticos têm culpa pela judicialização da política. “Tenho pedido aos meus amigos líderes dos partidos que é preciso parar de judicializar a política. Nós temos culpa de tanta judicialização”, afirmou.

“A gente perde uma coisa no Congresso Nacional e, ao invés de aceitar a regra do jogo democrático em que a maioria vence e a minoria cumpre aquilo que foi aprovado, a gente recorre a outra instância para ver se a gente consegue ganhar”, disse.

“É preciso parar com esse método de fazer política, porque isso faz efetivamente que o Judiciário adentre ao Poder Legislativo e fique legislando no lugar do próprio Congresso Nacional”, continuou.

A prática agora condenada por Lula, porém, foi um dos principais instrumentos do PT e dos partidos de oposição ao mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula afirmou ainda que pretende manter boa relação com os governadores, independentemente do partido político que cada um pertença e que não terá eles como inimigos.

“Em cada estado que eu for, eu irei visitar o gabinete do governador. A não ser que ele não queira. Se não quiser eu não posso fazer nada, não tenho como entrar, não vou fazer que nem os terroristas e invadir o gabinete do governador. Mas eu não quero chegar no estado e ter o governador como inimigo porque ele pertence a outro partido político ou porque ele votou em fulano, beltrano.”

O encontro é uma promessa de campanha do petista, que defende “restabelecer o pacto federativo”, em contraposição à relação belicosa mantida por seu antecessor com os governadores.

Em diferentes ocasiões, Bolsonaro culpou os estados pelos mais variados problemas, desde a alta nos combustíveis até os atrasos na vacinação da população contra a Covid-19.

Lula afirmou ainda nesta sexta que um dos papéis que acredita que poderá cumprir é o de tornar a política brasileira “mais civilizada, mais humanista, mais democrática e muito mais solidária”. Disse também que é importante transformar a política “numa arte, numa cultura civilizada” para passar essa mensagem à sociedade e acabar com “ofensas que muita gente sofre em aeroportos, shoppings e restaurantes”.

“Da minha parte quero que os governadores saibam que a porta do gabinete estará aberta, o telefone estará pronto para atender qualquer demanda”, continuou o presidente.

“E que nenhum governador tenha qualquer preocupação, qualquer cisma de telefonar para falar bem do presidente. Não, precisa telefonar para cobrar do presidente aquilo que o governador entende que deva cobrar. Se a gente vai poder atender ou não, aí é outros 500”, disse ainda.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, o pagamento de uma compensação pela União aos estados devido às perdas na arrecadação com a mudança no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis deve ser um dos principais itens da reunião.

No encontro, também serão discutidos projetos prioritários de cada estado e região. Temas como conclusão de duplicação de rodovias federais, retomada de obras inacabadas e ações relacionadas à saúde, à segurança pública, à educação e ao combate à fome e à miséria também deverão ser discutidos.

Esse é o segundo encontro entre o presidente e os governadores. O primeiro ocorreu no começo do mês, um dia após os atos de vandalismo promovidos por manifestantes golpistas nas sedes dos três Poderes, em Brasília. No dia, alguns governadores desceram a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Lula em direção ao STF, em gesto de grande simbologia.

